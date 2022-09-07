В Удмуртии за сутки выявили 874 новых случая COVID-19

Выздоровели 980 человек Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 874 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано 25 человек. Об этом утром 7 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 4 435 тестов на коронавирус, выявлено 874 новых случая. В числе заболевших 52 ребенка до 14 лет, 166 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 980 человек.

На утро 7 сентября 4 946 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 248 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 21 человек - в тяжелом состоянии, из них 4 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 182 589 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 176 596 пациентов выздоровели. 4 057 человек скончались, из них 3 857 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 702 117 жителей региона, из них 561 480 получили второй компонент. 217 658 жителя республики прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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