Около Филармонии в Ижевске может появиться новый сквер

У Филармонии появился хороший тротуар, теперь очередь сквера. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске может появиться новое общественное пространство – сквер около Удмуртской государственной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Предполагается, что территория станет открытой площадкой для проведения концертов, творческих встреч, отдыха горожан.

«Здесь будет небольшая сцена для проведения камерных музыкальных и литературных вечеров, в том числе – мероприятий проекта «Музыка летом». Планируем добавить уличные светильники, установить скамейки, малые архитектурные формы», - подчеркнул Алексей Фомин, директор Удмуртской государственной филармонии.

По его словам, проект создания общественного пространства около филармонии может быть реализован уже в следующем 2023 году.

Отметим, сейчас на северной стороне пер. Широкий, на участке от ул. К. Маркса до ул. Пушкинская заканчивается благоустройство тротуара. Здесь осталось убрать строительный мусор и установить перила на наклонной части пешеходной дорожки. Тротуар делают в рамках программы «Пешеходный Ижевск».

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