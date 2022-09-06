Владимир Сегал снял свою кандидатуру с выборов главы Удмуртии

Фото: пресс-служба ЦИК УР

Центризбирком Удмуртии аннулировал регистрацию кандидата на пост главы Удмуртии Владимира Сегала, выдвинутого Российской партией пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Решение было принято на основании личного письменного заявления.

Напомним, 3 сентября снялся с выборов кандидат от партии Зеленая альтернатива Георгий Лещев. Выдвинутый партией «Коммунисты России» Юрий Мишкин не смог пройти регистрацию. Таким образом, за пост главы Удмуртии поборются действующий глава республики Александр Бречалов (выдвинут «Единой Россией»), Вадим Белоусов («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Александр Сыров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР).

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