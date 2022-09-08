Два пациента с COVID-19 скончались в Удмуртии за сутки

Ковид унес жизни двух жителей республики Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 880 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 46 человек. Об этом утром 8 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведен 7 731 тест на коронавирус, выявлено 880 новых случаев. В числе заболевших 159 детей до 14 лет, 169 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Ковид унес жизни двух жителей республики. Мужчине было 67 лет, женщине был 71 год.

Выздоровел 601 человек.

На утро 8 сентября 5 010 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 259 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 24 человека - в тяжелом состоянии, из них 5 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 183 469 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 177 197 пациентов выздоровели. 4 059 человек скончались, из них 3 857 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 702 172 жителя региона, из них 561 513 получили второй компонент. 219 017 жителей республики прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47

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