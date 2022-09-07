На гала-концерте «Голос Удмуртии» выступит финалист проекта X Factor

Фото: предоставлено организаторами

Вечером 9 сентября на Центральной площади Ижевска пройдет финал песенного конкурса «Голос Удмуртии» (0+). Помимо собственно финалистов, на гала-концерте выступит ижевская певица и автор песен, лауреат множества российских и международных музыкальных конкурсов, финалистка шоу «X Фактор» - Белоруссия Анета Капба.

В этом году Анета стала членом жюри проекта «Голос Удмуртии», а также наставником для его участников. Как сообщают организаторы, она буквально каждый день занимается с финалистами конкурса и готовит их к выходу на главную сцену республики 9 сентября.

«Я знаю, что они чувствуют сейчас, и прекрасно понимаю их состояние – когда я жила в Москве, то обошла все возможные музыкальные кастинги. Поэтому я могу не только дать им совет по технике вокала, но и как-то поддержать психологически. Недостаточно просто хорошо петь – нужно еще вырабатывать в себе множество качеств, благодаря которым публика обратит на тебя внимание и не забудет твое выступление. И развить эти качества, – пусть даже и не в полной мере, так как до финала осталось несколько дней, – это тоже моя задача как наставника проекта. Момент славы прекрасен, но короток, и если исполнитель хочет и дальше оставаться на пьедестале, ему нужно очень много работать», – рассказала она.

По словам Анеты, музыкой она занимается с 4 лет. Ижевчанка окончила музыкальную школу по классу фортепиано и по классу гитары, затем переехала в Москву, занималась вокалом под руководством участницы первого сезона проекта «Голос» Оксаны Селиховой. Стиль своих песен Анета определяет как смесь электронной музыки, этно и рока.

В 2014 году она завоевала гран-при российского конкурса «Селигер» в номинации «Автор-исполнитель». В 2015 году победила в итальянском конкурсе «Каприччио Чайковского», а также завоевала гран-при международного песенного фестиваля IL CANTAGIRO в Риме.

Напомним, гала-концерт «Голос Удмуртии» начнется в 18:00 9 сентября. В финале 30 участников проекта поборются за победу в 9 номинациях.

Конкурс «Голос Удмуртии» проходит при поддержке Правительства республики в рамках проекта «Культура малой Родины». Его организаторы – компания Centre digital & media, ижевская радиостанция «Адам» (104.5 FM) и АУ УР «Центр активных коммуникаций».

Организаторы ООО «Центр ДМ» совместно с АУ УР «Центр активных коммуникаций». Полная информация о проекте – на сайте golosudm.ru или по тел. (3412) 945-045. Реклама. 6+

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