В Ижевске на вывоз старых покрышек из дворов выделили 1 миллион рублей

Автопокрышки относятся к отходам III-IV класса опасности Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Власти Ижевска выделили 1 млн рублей на вывоз старых автомобильных шин со свалок, образовавшихся возле контейнерных площадок после изменения законодательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Ряд граждан все-таки поступили не по-хозяйски по отношению к городу и вынесли покрышки и контейнерным площадкам. Муниципалитет будет решать эту проблему – в течение двух осенних месяцев мы планируем вывезти шины на утилизацию. На эти цели муниципалитет выделил 1 млн рублей», - рассказал градоначальник Олег Бекмеметьев.

Напомним, в Ижевске запрещено использовать автопокрышки в качестве элементов благоустройства, поскольку они относятся к отходам III-IV класса опасности. За нарушение запрета жителям многоквартирных домов грозят штрафы до 2 тысяч рублей, управляющим компаниям – до 250 тысяч рублей. Для утилизации покрышек УК должна заключить договор со специализированной организацией.

Глава города отметил, что добросовестные жители везут старые шины в экопост в Ленинском районе – за 4 месяца сдано уже 720 покрышек (12,5 тонн). Сдача колес здесь платная (от 100 до 150 рублей), при этом пункт дает гарантию, что шины поедут на утилизацию.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уходит эпоха: почему из дворов Ижевска стали исчезать покрышки и чем они опасны?

Жители Ижевска сообщают об эвакуации школ и детсадов

В Ижевске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 15 человек

В Удмуртии за сутки выявили 874 новых случая COVID-19

Около Филармонии в Ижевске может появиться новый сквер