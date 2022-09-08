11 сентября в Ижевске будет запрещена розничная продажа алкоголя

Во Всероссийский день трезвости на территории Удмуртии вновь вступит в силу запрет на розничную продажу алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 сентября, во Всероссийский день трезвости, на территории Удмуртии вновь вступит в силу запрет на розничную продажу алкоголя. Как ранее сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев, в этот день пройдут контрольные мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной продажи данной продукции.

«За нарушение данной нормы предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 300 000 рублей», – написал министр.

Напомним, согласно региональному закону, в Удмуртии запрещено продавать алкоголь 1 июня (Международный день защиты детей), 1 сентября (День знаний), 11 сентября (Всероссийский день трезвости) и в дни последних звонков.

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