В Ижевске простились с судьей международной категории по биатлону Николаем Антюгановым

В Удмуртии на 76-м году жизни скончался судья международной категории Николай Антюганов. Фото: vk.com/minsport_ur

В Удмуртии на 76-м году жизни скончался судья международной категории по биатлону, судья всероссийской категории по лыжным гонкам Николай Антюганов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по физической культуре и спорту.

«Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, Заслуженный работник образования, отличник физической культуры РФ и добрейшей души человек; многие годы своей жизни он посвятил развитию спорта в Удмуртии и России», - говорится в сообщении.

Церемония прощания прошла сегодня, 8 сентября, в Ижевске в соборе Александра Невского.

Редакция «КП-Ижевск» выражает соболезнования родным и близким Николая Михайловича.

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