Экс-главу муниципалитета в Удмуртии осудили за махинации со служебным жильем

Вступил в силу приговор в отношении экс-главы МО «Первомайское» Ольги Вороновой Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии вступил в силу приговор в отношении экс-главы МО «Первомайское» (Воткинский район) Ольги Вороновой. Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, ее признали виновной в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ).

Установлено, что женщина из личной заинтересованности вывела из специализированного фонда жилое помещение в Воткинске, предназначенное для работников социальной сферы. После этого она заключила договор соцнайма с третьим лицом, которое не состояло на учете как нуждающееся в улучшении жилищных условий.

Ольга Воронова признала вину. Суд приговорил ее к штрафу.

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