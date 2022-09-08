Жителей Удмуртии предупредили о тумане в ночь на 9 сентября

Ближайшей ночью и утром 9 сентября в Удмуртии ожидается туман
Фото: Амир Закиров
Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
«По данным Удмуртского Гидрометцентра, ночью и утром 9 сентября 2022 года местами на территории республики ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее», – говорится в сообщении.
По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 и 9 сентября в Ижевске ожидаются дожди.
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