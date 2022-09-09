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Происшествия9 сентября 2022 9:14

Автомобиль врезался в остановку на улице Пушкинской в Ижевске

Пострадавших нет
Дмитрий Коренев
Фото: Физалия Фаберлик, vk.com/udmurtiya18rus

Фото: Физалия Фаберлик, vk.com/udmurtiya18rus

Утром 9 сентября очевидцы сообщили о дорожной аварии на улице Пушкинской в Ижевске: автомобиль Lada Largus врезался в павильон на остановке общественного транспорта «Ул. Чугуевского».

Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, машина получила механические повреждения. Пострадавших нет.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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