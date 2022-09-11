Под Ижевском перевернулся автомобиль, водитель вылетел через лобовое стекло

Спасатели передали водителя прибывшей бригаде скорой помощи. Фото: vk.com/rescue_service.izhevsk

10 сентября около 16:00 на 7-м километре Якшур-Бодьинского тракта в Завьяловском районе в результате ДТП перевернулся автомобиль. Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательного отряда Ижевска, водитель авто вылетел через лобовое стекло.

Фото: vk.com/rescue_service.izhevsk

«Машина совершила опрокидывание, водитель вылетел из авто (видимо не пристегнут) – живой», - говорится в сообщении.

Спасатели отключили аккумулятор и передали водителя прибывшей бригаде скорой помощи.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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