В Удмуртии осудят «строителя домов», обманувшего жителей республики на 5 млн рублей

Мужчина говорил, что оказывает услуги по строительству, но на самом деле просто присваивал предоплату Фото: Архив КП

В суд направили дело в отношении 30-летнего жителя Можги, который обманывал граждан на строительстве домов и каркасных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Летом 2020 года обвиняемый разместил в интернете информацию, что он предоставляет услуги в сфере каркасного строительства. Однако на самом деле он не собирался ничего выполнять. Потерпевшие из Ижевска, Сарапула и Завьяловского района обращались к нему и вносили предоплату в 50%. Мужчина вводил клиентов в заблуждение, рассказывая о строительной технике и персонале. Для имитации строительства он даже разово привлекал сторонние бригады на незначительные работы. Но обычно обвиняемый говорил о загруженности на других объектах и устно переносил сроки.

Всего его жертвами стали 18 человек. Ущерб составил 5 млн рублей, который мужчина потратил на себя. Уголовное дело направлено в суд.

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