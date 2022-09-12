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Происшествия12 сентября 2022 9:28

В Удмуртии осудят «строителя домов», обманувшего жителей республики на 5 млн рублей

Его жертвами стали 18 человек
Анастасия Захарова
Мужчина говорил, что оказывает услуги по строительству, но на самом деле просто присваивал предоплату

Мужчина говорил, что оказывает услуги по строительству, но на самом деле просто присваивал предоплату

Фото: Архив КП

В суд направили дело в отношении 30-летнего жителя Можги, который обманывал граждан на строительстве домов и каркасных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Летом 2020 года обвиняемый разместил в интернете информацию, что он предоставляет услуги в сфере каркасного строительства. Однако на самом деле он не собирался ничего выполнять. Потерпевшие из Ижевска, Сарапула и Завьяловского района обращались к нему и вносили предоплату в 50%. Мужчина вводил клиентов в заблуждение, рассказывая о строительной технике и персонале. Для имитации строительства он даже разово привлекал сторонние бригады на незначительные работы. Но обычно обвиняемый говорил о загруженности на других объектах и устно переносил сроки.

Всего его жертвами стали 18 человек. Ущерб составил 5 млн рублей, который мужчина потратил на себя. Уголовное дело направлено в суд.

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