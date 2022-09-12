44-летнюю женщину убили в заброшенном здании в Ижевске

Фото: пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета России по Удмуртии
В одном из заброшенных зданий Первомайского района в Ижевске нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.
В ее убийстве подозревают 58-летнего бездомного мужчину. Он был ранее судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.
По данным следствия, мужчина и женщина выпивали вместе в заброшенном доме. Они поссорились, и бездомный нанес собутыльнице телесные повреждения. Та скончалась.
Мужчину задержали. Готовятся материалы, чтобы избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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