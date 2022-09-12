Где жители Ижевска могут заказать iPhone 14

Новые смартфоны компании Apple будут появляться в России после основного релиза в Европе и Азии Фото: Амир Закиров

Из-за ухода с российского рынка известной американской компании Apple* у ее поклонников возникли опасения, что в России будет невозможно купить новые устройства.

«Больше года коплю на заветный iPhone 14. Сумма почти собрана, но встал вопрос – можно ли его вообще купить в России?», – интересуется читатель «Комсомолки» Станислав.

Напомним, что компания Apple в сентябре представила линейку iPhone 14-го поколения. Их главная особенность – функция SOS-оповещения, использующая спутниковую связь. Смартфон получил 6,1-дюймовый экран, улучшенную камеру, поддержку eSIM и 6-ядерный процессор A16 Bionic.

После презентации последних iPhone крупнейшие магазины электроники в России («М.Видео», «Эльдорадо», «МТС» и другие) объявили прием предзаказов.

По данным российских интернет-магазинов, цена на базовую модель смартфона с минимальной памятью начинаются от 84,99 тысячи рублей. За версию Pro Max на 1 терабайт необходимо будет заплатить около 166,99 тысячи рублей.

Хочется отметить, что в некоторых магазинах цена за предзаказ на новый IPhone фиксируется до момента получения. Сами устройства ритейлеры планируют доставить в максимально короткие сроки после начала продаж в Европе и Азии.

*Эппл, Айфон, СОС, еСИМ, А16 Байоник

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber - смотрите и читайте Комсомолку в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии осудят «строителя домов», обманувшего жителей республики на 5 млн рублей

10 фото с избирательного участка в Ижевске

В песенном конкурсе «Голос Удмуртии» одержал победу настоятель храма из села Селты