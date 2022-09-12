Рок-концерт группы «Ва-БанкЪ» прошел в Ижевске

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Ижевске 11 сентября выступила группа «Ва-БанкЪ» и ее солист Александр Скляр. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Концерт состоялся в ДК «Металлург». Помимо рок-группы жители услышали стихи московского поэта Алексея Шмелева, ефрейтора запаса воздушно-десантных войск, участника Афганской войны Сергея Попова, ветерана боевых действий в Чечне и полковника внутренней службы в отставке Александра Новгородцева.

Концерт прошел в рамках фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». Он проходит в 19 городах и пяти федеральных округах страны – Дальневосточном, Сибирском, Центральном, Северо-Западном и Приволжском.

«Фестиваль «Русское лето» – это и про музыку, и про единство. Это то, чем славна наша страна, что делает нас непобедимым – когда трудно, мы объединяемся, и в этом наше величие. Подобные концерты, встречи, когда мы все вместе – это крайне важно. Ребятам на передовой нужно знать, что их страна с ними, поддерживает их, молится за них и ждет домой», – прокомментировал заместитель главы города Ижевска по социальной политике, председатель Совета отцов Удмуртии Дмитрий Чистяков.

Больше всего публика ждала выступление группы «Ва-БанкЪ» во главе с Александром Скляром. Музыканты исполнили свои главные хиты.

«Я артист старой школы и всегда считал, что песня строить и жить помогает. Вообще всегда. Бывают периоды в истории – и, я считаю, сейчас такой период в истории нашей страны – когда песня особенно нужна. И в этом я мог убедиться – мы несколько раз уже побывали на Донбассе, выступали перед нашими военнослужащими, перед простыми людьми. И все ребята говорили – большое спасибо, что приехали, что поете. Нам сейчас это нужно». Для меня Россия огромная страна, могучая духом своим. Это самая духовная из всех стран, ныне существующих, самая необъятная, непознаваемая и, конечно, максимально сохраняющая традицию в широком, в глубоком смысле этого слова. Сюда входит и наши великие, наша вера, все события нашей колоссальной истории, которой нет ни у какой другой страны», – высказался Александр Скляр.

В конце концерта прозвучал официальный гимн фестиваля. в нем организаторы попытались отразить многогранность культуры, силу духа каждого жителя нашей страны, и красоту лета.

«Мне кажется, очень важно, что проходят такие мероприятия в стране. Очень важно поддержать тех ребят, которые на передовой. Когда я бывал на Донбассе, встречался с ребятами на передовой, в госпиталях, я видел, что для них важно, что мы вместе. Фестиваль «Русское лето» - это еще и хорошая возможность услышать нашу музыку, которая у нас в крови. Потому что мы видим, что сейчас пытаются отменить нашу культуру, нашу музыку, традиции, вообще нас с вами пытаются отменить», – поделился депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Олег Гарин.

Мероприятие организовано при поддержке Народного фронта. Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» – участник Президентского фонда культурных инициатив.

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