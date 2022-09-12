Туман ожидается в Ижевске в ночь с 12 на 13 сентября

Могут возникнуть проблемы с электричеством Фото: Амир Закиров

В Ижевске в ночь с 12 на 13 опустится туман. Об этом сообщает пресс-служба города со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

Населению рекомендуют следить за новостями, подготовить фонарик, свечи и спички на случай отключения электричества и автономные источники питания.

Водителям советуют воздержаться от поездки на своем транспорте и при необходимости пользоваться общественным. Если все-таки необходимость воспользоваться машиной есть, автовладельцев просят соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Об обгонов лучше воздержаться. Не стоит включать дальний свет – включайте противотуманные фары.

В случае обнаружения оборванных проводов, сообщите по бесплатному номеру телефона 8-800-22-00-220. При проблемах с электроснабжением обращаться можно по телефону 8-800-22-00-220, 78-30-31.

О погоде на неделю «Комсомолка» рассказывала здесь.

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