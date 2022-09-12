Особо охраняемую территорию создали в верховьях пруда Ижевска

территория в верховьях Ижевского пруда станет особо охраняемой. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии, Вячеслав Ложкин

В Ижевске создали особо охраняемую территорию, которая получила название «Урочище «Верховья Ижевского пруда». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Здесь обнаружили редкие виды животных, включенных в Красную книгу Удмуртии: восковик-отшельник, бронзовку Фибера, зеленоватую перламутровку, большую выпь, клинтуху, болотную сову, прудовую ночиницу, бурого ушана и рыжую вечерницу.

Также отмечается разнообразие жуков, стрекоз и бабочек, которые могут жить при высокой влажности. Характерные представители природы в местности – болотная кобылка, тростниковая лжерадужница, таволговая перламутровка.

«Сохранение и восстановление биологического разнообразия - приоритетные элементы экологической политики Удмуртской Республики. Создавая заповедные природные анклавы, мы минимизируем человеческое вмешательство в природу, чтобы сохранить ее уникальность и передать нашим детям» - отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

На территории теперь запрещена любая хозяйственная деятельность, не связанная с функционированием памятника природы. Граждане могут находиться на участке свободно. Также можно рыбачить и собирать дикие растения.

За нарушение грозит штраф до 4 тысяч рублей физическим лицам и от 300 до 500 тысяч рублей юридическим лицам. При причинении значительного ущерба виновники могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, в конце июля в верховьях пруда произошел разлив нефтепродуктов. Через несколько дней со дна водоема достали банку с маслянистой жидкостью. Виновника ждет ответственность вплоть до уголовной.

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