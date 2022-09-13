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Происшествия13 сентября 2022 3:04

Более двух миллионов рублей похитили мошенники у учительницы из Удмуртии

Ей предложили перевести накопления на безопасный счет
Анастасия Захарова
Учительнице сказали, что ее банк передает данные третьим лицам

Учительнице сказали, что ее банк передает данные третьим лицам

Фото: Мария Бакланова

В Алнашском районе мошенники обманули 52-летнюю учительницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником банка. По его словам, в организации, где она хранит деньги, передают данные третьим лицам, а неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. В подтверждение мужчина скинул фотографию с документами.

Он предложил учительнице перевести деньги в другой банк на безопасный счет. Женщина последовала инструкциям. Ее попросили сказать, что она это делает для приобретения автомобиля. Она перевела 2,327 миллиона рублей. А потом «сотрудник банка» перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

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