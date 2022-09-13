Более двух миллионов рублей похитили мошенники у учительницы из Удмуртии

Учительнице сказали, что ее банк передает данные третьим лицам Фото: Мария Бакланова

В Алнашском районе мошенники обманули 52-летнюю учительницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником банка. По его словам, в организации, где она хранит деньги, передают данные третьим лицам, а неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. В подтверждение мужчина скинул фотографию с документами.

Он предложил учительнице перевести деньги в другой банк на безопасный счет. Женщина последовала инструкциям. Ее попросили сказать, что она это делает для приобретения автомобиля. Она перевела 2,327 миллиона рублей. А потом «сотрудник банка» перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

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