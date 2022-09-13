Два фронтальных погрузчика для уборки снега закупили в Ижевске

В Ижевске начали готовиться к зиме. Фото: пресс-служба города

Ижевск начинает готовиться к зиме: заготовили запас противогололедных материалов и закупили два фронтальных погрузчика. Об этом сообщает пресс-служба города.

В прошлом году фронтальные погрузчики приходилось нанимать у других организаций. Теперь есть своя техника.

Отмечается, что новые машины можно использовать и для погрузки снега на улицах, и для очистки съездов, заездов и парковок.

Машины переоборудуют: они должны быть готовы в первой декаде октября. Также в ДРЭУ (Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление) в последние годы активно закупают новую технику – комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, газели для перевозки дорожных рабочих.

В прошлом году тракторы оснастили шнекороторными навесками. Они помогают чистить заезды и тротуары. Результаты эксперимента оказались удачными, в этом году закупят еще несколько установок.

Всего в этом году в уборке снега задействуют 270 машин.

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