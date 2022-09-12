Постановление о начале отопительного сезона подписали в Ижевске

Отопление в жилые дома дают по желанию жителей и при условие готовности дома Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске опубликовали постановление о начале отопительного периода. Документ, датированный 7 сентября, появился на сайте администрации Ижевска 12-го числа.

В постановлении говорится, что 7 сентября теплоноситель начали подавать в социальные учреждения: больницы, школы, детские сады. Отопление в домах появится после того, как среднесуточная температура воздуха продержится на уровне 8 градусов по Цельсию и менее в течении пяти дней.

Теплоснабжающим и теплосетевым организациям поручили обеспечить циркуляцию теплоносителя по квартальным сетям от всех центральных тепловых пунктов и котельных.

Подробно об особенностях нынешнего отопительного сезона «Комсомолка» рассказывала здесь.

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