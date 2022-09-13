В окрестностях Ижевска заметили медведицу с медвежатами

В Завьяловском районе Удмуртии была замечена семья медведей Фото: Архив КП

В Завьяловском районе Удмуртии была замечена медведица с медвежатами. Об этом сообщается в группе МО «Ягульское» во «ВКонтакте».

«За деревней Русский Вожой гуляет медведица с медвежатами», - говорится в сообщении

Жителей призывают к внимательности и осторожности.

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