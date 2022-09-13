Жителя Удмуртии нашли убитым, его автомобиль был закопан неподалеку

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР
В Завьяловском районе Удмуртии обнаружено тело 35-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, по обвинению в убийстве задержан его 44-летний знакомый.
По данным следствия, утром 22 августа текущего года обвиняемый пришел к дому потерпевшего и устроил с ним ссору. После этого он под обманным предлогом убедил мужчину доставить его в нужное место.
По дороге мужчина попросил остановить автомобиль в безлюдном месте. Здесь он нанес водителю несколько ударов ножом, от которых тот скончался.
«После чего в целях сокрытия следов совершенного преступления обвиняемый закопал автомобиль и орудие преступления в лесном массиве», - говорится в сообщении.
В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.
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