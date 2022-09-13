19 сентября в Ижевске в честь Дня оружейника выступит Денис Майданов Фото: Павел МАРТИНЧИК

19 сентября в Ижевске на концерте в честь Дня оружейника выступит Денис Майданов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Праздничные мероприятия начнутся утром с традиционного возложения цветов к Вечному огню и бюстам прославленного конструктора Михаила Калашникова и министра обороны СССР Дмитрия Устинова.

В 19:00 на Центральной площади начнется праздничный концерт (6+) с чествованием трудовых династий оружейников, на котором и выступит заслуженный артист России.

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