19 сентября в Ижевске в честь Дня оружейника выступит Денис Майданов
Фото: Павел МАРТИНЧИК
19 сентября в Ижевске на концерте в честь Дня оружейника выступит Денис Майданов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
Праздничные мероприятия начнутся утром с традиционного возложения цветов к Вечному огню и бюстам прославленного конструктора Михаила Калашникова и министра обороны СССР Дмитрия Устинова.
В 19:00 на Центральной площади начнется праздничный концерт (6+) с чествованием трудовых династий оружейников, на котором и выступит заслуженный артист России.
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