В Удмуртии погиб 26-летний водитель мопеда

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
12 сентября на 8-м километре автодороги Дебесы – Шаркан в Дебесском районе Удмуртии (деревня Такагурт) произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 23:30 26-летний водитель мопеда Phoenix KT50 не справился с управлением и врезался в бортовой камень.
Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
Мотоциклист не имел прав и ехал без шлема.
«В результате ДТП водитель мопеда получил смертельную травму; пассажир мопеда – 22-летний молодой человек, передвигавшийся без мотошлема, получил травмы, госпитализирован», - говорится в сообщении.
По факту аварии проводится расследование.
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