В Удмуртии погиб 26-летний водитель мопеда

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

12 сентября на 8-м километре автодороги Дебесы – Шаркан в Дебесском районе Удмуртии (деревня Такагурт) произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 23:30 26-летний водитель мопеда Phoenix KT50 не справился с управлением и врезался в бортовой камень.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Мотоциклист не имел прав и ехал без шлема.

«В результате ДТП водитель мопеда получил смертельную травму; пассажир мопеда – 22-летний молодой человек, передвигавшийся без мотошлема, получил травмы, госпитализирован», - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится расследование.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В окрестностях Ижевска заметили медведицу с медвежатами

Жителя Удмуртии нашли убитым, его автомобиль был закопан неподалеку

Как организовать парковку во дворах Ижевска: пошаговая инструкция