Ночью у автосалона на улице К.Маркса в Ижевске произошел пожар

Фото: t.me/izhevskgdegaistoyat

13 сентября на территории автосалона по улице Карла Маркса в Ижевске произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, около 23:00 воспламенился мусор, примыкающий к зданию.

Пожарные остановили распространение огня, повреждена лишь обшивка фасада на площади 10 квадратных метров.

В причинах возгорания будут разбираться следственные органы.

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