По итогам выборов «Единая Россия» получила 49 мест в Госсовете Удмуртии

14 сентября Центризбирком Удмуртии признал состоявшимися выборы депутатов Государственного совета региона VII созыва Фото: Архив КП

14 сентября Центризбирком Удмуртии признал состоявшимися выборы депутатов Государственного совета региона VII созыва. Об этом на брифинге сообщил председатель комиссии Вениамин Соломенников.

49 из 60 мандатов получила «Единая Россия». 4 места у ЛДПР, 3 – у КПРФ, 2 – у «Справедливой России». По одному мандату получили представитель «Родины» и самовыдвиженец. Итоговая явка составила 39,79%.

Напомним, в тот же день ЦИК республики утвердила победу Александра Бречалова на выборах главы Удмуртии.

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