Зарезавшему односельчанина из ревности жителю Удмуртии грозит до 15 лет колонии

В Селтах перед судом предстанет 33-летний местный житель, обвиняемый в убийстве односельчанина. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Селтах перед судом предстанет 33-летний местный житель, обвиняемый в убийстве односельчанина, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, по данным следствия, подозреваемый, освободившись из мест лишения свободы, стал ревновать свою сожительницу к 33-летнему односельчанину. Вечером 29 июня, вооружившись молотком и ножом, подозреваемый забрал потерпевшего из дома на автомобиле, отвез на улицу Прудовую и прямо в салоне устроил ссору, в ходе которой нанес конкуренту несколько ударов ножом. Потерпевший скончался на месте.

В рамках расследования допрошены свидетели, проведены осмотр места происшествия и следственный эксперимент, проверены показания обвиняемого на месте. Назначены медицинская, биологические, генотипоскопическая, дактилоскопическая и психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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