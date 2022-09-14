Под Воткинском столкнулись две легковушки, один человек погиб

Фото: vk.com/votkinskie

Сегодня, 14 сентября, на 8-м километре автодороги Воткинск – Кельчино в ДТП погиб человек, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 63-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля «OPEL» получил смертельную травму. Водитель автомобиля «HYUNDAI» и его два его пассажира получили травмы, госпитализированы в медицинское учреждение», - сообщили в ведомстве.

На месте работают сотрудники оперативных служб. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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