Под Воткинском столкнулись две легковушки, один человек погиб

Фото: vk.com/votkinskie
Сегодня, 14 сентября, на 8-м километре автодороги Воткинск – Кельчино в ДТП погиб человек, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.
По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 63-летнего мужчины.
«В результате ДТП водитель автомобиля «OPEL» получил смертельную травму. Водитель автомобиля «HYUNDAI» и его два его пассажира получили травмы, госпитализированы в медицинское учреждение», - сообщили в ведомстве.
На месте работают сотрудники оперативных служб. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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