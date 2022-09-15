В Ижевске ограничат движение по улице Красной

Ограничение движения будет действовать с 18 сентября по 30 ноября. Фото: izh.ru

В Ижевске с 18 сентября по 30 ноября будет ограничено движение транспорта по улице Красной на участке от перекрестка с улицей Лихвинцева до внутриквартального проезда у ЖК «Республика». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Здесь продолжат реконструкцию второй части эспланады на Центральной площади (от ул. Красная до ул. М. Горького)», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на участке эспланады от Горького до Красной уже готовы подпорные стенки, ведется строительство лестничных сходов.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии за сутки выявили 860 новых случаев COVID-19, два пациента скончались

Власти Ижевска прокомментировали слухи о неготовности новой школы на улице Берша к учебному году

Под Воткинском столкнулись две легковушки, один человек погиб