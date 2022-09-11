116 дворов и скверов благоустроили в Удмуртии в 2022 году

В Ижевске на участке эспланады между улицами Горького и Красной уже готовы подпорные стенки, ведется строительство лестничных сходов. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Удмуртии в 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 116 дворов и общественных территорий, что составляет 70% от запланированного. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Считаю, что «Формирование комфортной городской среды» – это самая результативная программа нацпроекта. За пять лет в республике благоустроено 825 дворов и 403 общественных территории. Мы видим реальный результат преображения наших городов и сел, изменение мышления жителей Удмуртии и отношения к своей малой родине», - передает пресс-служба слова исполняющего обязанности министра строительства республики Ришата Ибрагимова.

В рамках реализации данной программы жители сами выбирают объекты, которые стоит благоустроить в первую очередь. Так, в прошлом году в ходе народного голосования были выбраны парки, скверы и площади в Ижевске, Сарапуле, Глазове, Можге, Воткинске, Уве и Игре.

На большей части объектов уже ведутся работы, а в Уве они уже завершены: в местном парке деревянных скульптур появилась велосипедная дорожка. В Ижевске на участке эспланады между улицами Горького и Красной уже готовы подпорные стенки, ведется строительство лестничных сходов. В Можге реализуют проект-победитель всероссийского конкурса малых городов– парк «Сердце Можги»; он готов почти на 90%.

В этом году в конкурсе благоустройства «Малые города и исторические поселения» вновь победил проект из Удмуртии - концепт «Культурный квартал» в Глазове. К реализации приступят в 2023 году.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Общественные наблюдатели рассказали об основных жалобах на выборах в Удмуртии

Центризбирком Удмуртии отказал КПРФ в регистрации доверенных лиц

Под Ижевском перевернулся автомобиль, водитель вылетел через лобовое стекло

В песенном конкурсе «Голос Удмуртии» одержал победу настоятель храма из села Селты

8 эмоциональных фото участников финала соревнований «Гвардия» в Ижевске

Явка на выборы в Удмуртии к концу второго дня составила 23,87%