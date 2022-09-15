Под Ижевском насмерть сбили 37-летнего пешехода

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Вечером 14 сентября на 12-м километре трасы Завьялово – Гольяны под колесами автомобиля погиб пешеход. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 20:00 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» сбил 37-летнего мужчину.

По предварительным данным, пешеход двигался по проезжей части в попутном движении транспорта направлении и не имел при себе светоотражающих элементов.

«В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», – сообщили в ведомстве.

По факту ДТП назначена проверка.

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