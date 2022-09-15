Более 13 тысяч жителей Удмуртии ревакцинировались от COVID-19 с начала сентября

Своевременная вакцинация остается самой эффективной мерой профилактики ковида Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии с начала сентября повторную прививку от коронавируса поставили более 13 тысяч человек. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, эту процедуру ежедневно проходят от 800 до 1000 человек.

В ведомстве напоминают, что своевременная вакцинация остается самой эффективной мерой профилактики ковида. Ревакцинироваться необходимо тем жителям, у кого с момента последней прививки или перенесенной болезни прошло более шести месяцев. При этом привиться можно как одной, так и обеими дозами препарата, предварительно записавшись на портале Госуслуг или в регистратуре медицинского учреждения. Также продолжает работать пункт вакцинации в Республиканском центре общественного здоровья.

«На сегодняшний день на территории Удмуртии продолжает циркулировать штамм «омикрон» и его разновидности. Для него характерно менее тяжелое течение, 95-96% заболевших переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме, и только 4-5% нуждаются в госпитализации, из них 0,1% пациентов переносят заболевание тяжело. На сегодняшний день в 6 медучреждениях республики развернуто 560 коек для ковид-пациентов, из них занято более 300», - отметила замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

Она напомнила, что даже в случае легкого течения болезни переносить ее «на ногах» не стоит – это чревато осложнениями на сердце и сосуды, а также постковидным синдромом. Кроме того, существует риск заразить других.

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