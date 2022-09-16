До +16 градусов и небольшой дождь ожидаются в Ижевске 16 сентября

Рассказываем о погоде на день Фото: Диля Ахмадишина

16 сентября в Ижевске будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит 14-16 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем возможен небольшой дождь. атмосферное давление составит 743 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 66%, днем 67%, вечером 86%. Магнитное поле спокойное.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эксперт рассказал, ждать ли бабье лето в Удмуртии

Почему в Ижевске до сих пор не пожелтели деревья

От классики до чистого рока: каких известных музыкантов встретит столица Удмуртии до конца года