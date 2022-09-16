В Удмуртии спасатели вывели из леса заплутавшего грибника

Фото: vk.com/pssur

15 сентября спасатели поисково-спасательного отряда №3 вывели из леса в Воткинском районе заплутавшего грибника. Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии, утром мужчина отправился в лес за опятами, оставив машину в поле у деревни Молчаны.

Фото: vk.com/pssur

«Мужчина вовремя сообщил о том, что заплутал. Не стал медлить и тянуть до темноты. К тому же у него был с собой телефон. Он сообщил нам место, где оставил свой автомобиль. Прибыв туда, мы включили сирену, периодически созванивались, уточняли, слышит ли он ее. Так и вывели из леса», - рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Павел Ложкин.

Поиски продлились около часа.

Спасатели напоминают жителям, что перед походом в лес необходимо сообщить родственникам или соседям о том, куда вы ушли и когда планируете вернуться. Лучше надеть яркую одежду, взять с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, спички, фонарик и дождевик.

«Заявки поступают не только на грибников. Теряются те, кто отправился в лес за валежником или мхом, теряются и рыбаки, на них хочу обратить особое внимание. Употребление алкогольных напитков на водоемах и отсутствие спасательных жилетов зачастую закачиваются трагично даже для самых опытных рыбаков», - рассказала руководитель ПСО «Регион 18» Мария Видеман.

Напомним, для вызова экстренных служб необходимо звонить по номеру 112.

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