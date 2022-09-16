В Удмуртии на 17,6% увеличилась выдача «кредиток»

По России выдача новых «кредиток» увеличилась на те же 17,6% Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В августе жители Удмуртии оформили почти 16 тысяч новых кредитных карт - на 17,6% больше, чем в июле. Как сообщает пресс-служба НБКИ, по этому показателю республика заняла 27 место.

По России выдача новых «кредиток» увеличилась на те же 17,6%. Оформлено 1,35 млн карт – это наивысший показатель за два года.

«Сегмент кредитных карт не только полностью восстановился после мартовского падения, но и продемонстрировал наивысшие показатели выдачи более чем за полтора года. Рост числа выданных "кредиток" в последнее время объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок», – рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он отметил, что увеличение выдачи кредитных карт в августе одновременно со снижением доли их утилизации может говорить о сезонном увеличении трат, связанных с приближением учебного года.

«Кроме того, это может быть связано со стремлением граждан обзавестись дополнительной кредиткой платежной системы "Мир", например, для отдыха в дружественных странах», - добавил Алексей Волков.

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