В Удмуртии за сутки выявили 1 005 новых случаев COVID-19

Летальных случаев нет Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 1 005 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 860), в ковид-стационары госпитализированы 50 человек. Об этом утром 16 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 8 110 тестов на коронавирус, выявлено 1 005 новых случаев. В числе заболевших 184 ребенка до 14 лет, 144 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровел 61 человек.

На утро 16 сентября 6 442 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 319 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 31 человек - в тяжелом состоянии, из них 8 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 191 168 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 178 586 пациентов выздоровели. 4 070 человек скончались, из них 3 870 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 702 588 жителей региона, из них 561 806 получили второй компонент. 226 813 человек прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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