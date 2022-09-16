Ремонт подземного перехода возле УдГУ в Ижевске продолжат в 2023 году

Фото: Дана Солнцева

Ремонт подземного перехода около Удмуртского госуниверситета в Ижевске продолжат в 2023 году. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«Нас подвели проектанты — недобросовестные и, мягко выражаясь, неопытные, которые сделали некачественную проектно-сметную документацию. Совершенно не проработан в деталях раздел про ливневую канализацию. А мы знаем как по весне и в дожди люди мучились в этом подземном переходе», — рассказал градоначальник.

В итоге было принято решение расторгнуть договор с подрядчиком.

«Понятно, что это приведет к тому, что придется заново заказывать доработку уже разработанной проектной документации, но этот шаг самый верный, чтобы качественно сделать ремонт», — пояснил Бекмеметьев.

Сейчас один из коридоров закрыт, второй остается доступным. Отмечено, что подрядчику дано поручение сделать его максимально комфортным для пешеходов. Здесь установят освещение, зимой будут чистить ступени от наледи, весной будут приняты меры для устранения затопления.

Напомним, капитальный ремонт перехода стартовал в конце июля, завершить его планировали к началу учебного года.

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