Два жителя Ижевска пытались угнать ВАЗ-2115 с улицы Совхозной

Автомобиль угнать не смогли и бросили на соседней улице
Фото: Амир Закиров
В Ижевске задержали двух молодых людей 2002 и 2004 года рождения, которые собирались угнать автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Подозреваемые были пьяны. Они заметили на улице Совхозной ВАЗ-2115 и решили его угнать. Завести автомобиль не получилось, поэтому его дотолкали до соседней улицы и бросили.
На машине криминалисты нашли отпечатки пальцев и так установили подозреваемых.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Молодым людям грозит до 7 лет лишения свободы.
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