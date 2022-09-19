Два человека пострадали при хлопке газа на улице Степана Разина в Ижевске

Хлопок газа произошел на улице Степана Разина в Ижевске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Около 6 утра 19 сентября на улице Степана Разина в Ижевске произошла утечка газа. об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Газ воспламенился, но не горел. Пострадали двое, десять человек эвакуированы. На месте происшествия находятся силы и спецсредства.

Несущие конструкции жилья не пострадали. Но в однокомнатной квартире на пятом этаже разрушилось остекление у двери.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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