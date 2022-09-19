В Удмуртии за сутки выявили 1 392 новых случая COVID-19

Выздоровели 50 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 1 392 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 1 350), в ковид-стационары госпитализированы 45 человек. Об этом утром 19 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 7 267 тестов на коронавирус, выявлено 1 392 новых случая. В числе заболевших 212 детей до 14 лет, 239 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 50 человек.

На утро 19 сентября 6 787 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 337 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 35 человек - в тяжелом состоянии, из них 12 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 195 160 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 178 765 пациентов выздоровели. 4 074 человека скончались, из них 3 874 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 702 677 жителей региона, из них 561 855 получили второй компонент. 228 233 человека прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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