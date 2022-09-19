В Удмуртии в столкновении двух иномарок пострадали трое взрослых и трое детей

18 сентября в Увинском районе столкнулись две иномарки. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

18 сентября в Удмуртии на 50-м километре автодороги Ижевск – Ува (Увинский район) произошла дорожная авария с шестью пострадавшими. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

По предварительным данным, около 16:40 42-летний водитель Volkswagen Tiguan без цели обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Almera под управлением 35-летнего мужчины.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«В результате ДТП шесть участников дорожного движения, из них трое детей, получили травмы различной степени тяжести», - сообщили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка.

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