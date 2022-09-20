Водитель «Газели» насмерть задавил пожилую женщину в Ижевске

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
Утром 20 сентября у дома №130А на улице Пушкинской в Ижевске произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 10:30 59-летний водитель автомобиля «ГАЗ» при движении задним ходом сбил пожилую женщину.
«В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы не совместимые с жизнью», - сообщили в ведомстве.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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