Водитель «Газели» насмерть задавил пожилую женщину в Ижевске

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Утром 20 сентября у дома №130А на улице Пушкинской в Ижевске произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 10:30 59-летний водитель автомобиля «ГАЗ» при движении задним ходом сбил пожилую женщину.

«В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы не совместимые с жизнью», - сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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