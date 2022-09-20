Превышения допустимых концентраций продуктов горения после пожара в Ижевске не зафиксировано

В 05:45 была объявлена полная ликвидация пожара Фото: Сергей ГРАЧЕВ

19 сентября во время ликвидации пожара на производстве лакокрасочных изделий в Ижевске специалисты Роспотребнадзора проверяли воздух на предмет загрязнения продуктами горения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, отбор проб на оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, дигидрид серы, оксид углерода и формальдегид проведен в трех точках: на Воткинском шоссе, на улице Ворошилова и в селе Ягул.

По результатам исследований, максимально-разовые концентрации продуктов горения в атмосферном воздухе не превышают гигиенических нормативов.

«Угрозы для здоровья населению от воздействия продуктов горения не установлено», - сообщили в ведомстве.

Напомним, около 20:40 19 июня в Ижевске на улице Салютовской загорелся корпус лакокрасочного предприятия. Площадь пожара достигла 5 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля. В 23:24 пожар локализовали, в 00:27 ликвидировано открытое горение. В 05:45 была объявлена окончательная ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фотографии с места событий – в материале «КП-Ижевск».

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