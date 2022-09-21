Бармен из Можги получил 6 лет колонии за попытку убийства посетителя

В Можге перед судом предстал 23-летний местный житель – бармен одного из городских кафе, обвиняемый в покушении на убийство Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Можге перед судом предстал 23-летний местный житель – бармен одного из городских кафе, обвиняемый в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, утром 18 февраля этого года мужчина выпивал в кафе с 30-летним малознакомым посетителем. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого бармен нанес гостю опасные для жизни и здоровья телесные повреждения. Его остановил владелец заведения.

В рамках расследования допрошены свидетели, проведены очные ставки, биологическая, медицинские, дактилоскопические и психолого-психиатрические судебные экспертизы.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 годам исправительной колонии строгого режима.

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