В Удмуртии на территорию СНТ зашла медведица с медвежатами

20 сентября на территорию СНТ «Убыть» в Глазовском районе зашло семейство медведей Фото: Архив КП

20 сентября на территорию СНТ «Убыть» в Глазовском районе зашло семейство медведей. Об этом сообщает служба экстренных вызовов «112» по Удмуртии на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Так, сегодня в 12:07 в центр обработки вызовов «112» по Удмуртской Республике поступило сообщение: по территории СНТ «Убыть» Глазовского района гуляет медведица с медвежатами», - говорится в сообщении.

Отмечено, что в последнее время выходы диких животных к людям участились - медведи стараются как следует подкрепиться перед долгой зимней спячкой. При встрече с диким зверем нужно сохранять спокойствие; нельзя кричать на медведя, дразнить его и бросать него предметы или убегать.

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