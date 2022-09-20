Подсудимому грозит пожизненное, могила утопает в цветах: что изменилось с момента гибели девушки из Камбарки от рук пермского стрелка

На могиле Анны Айгельдиной до сих пор очень много венков и цветов – этим она выделяется среди других. Фото: Алена Юрьева

Ровно год назад, 20 сентября 2021 года, в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла страшная трагедия, о которой многие до сих пор не могут вспоминать без содрогания и слез. Студент открыл на территории вуза стрельбу без разбора. 20 человек пострадали, шестеро – скончались. Выпускница университета Анна Айгельдина родом из Камбарки также оказалась в числе погибших.

Спустя год «Комсомолка» побывала на могиле девушки.

Даже через год – венки

Похоронили Анну дома, в Камбарке. На небольшом, аккуратном кладбище. Захоронения здесь выстроены ровными рядами, отыскать среди них могилу девушки не составило труда. Она находится с самого края, у дороги.

На фотографии Анна всегда улыбается. Фото: Алена Юрьева

К последнему пристанищу Анны продолжают нести цветы и венки. Их так много, что некоторые размещаются позади памятника, вдоль ограды. На деревянном кресте фото красивой улыбающейся девушки с букетом алых роз в руках. Ниже – даты рождения и смерти: 18.08.1997 – 20.09.2021. Анна Айгельдина прожила всего 24 года.

Часть венков пришлось положить у ограды: на могиле девушки они просто не помещались. Фото: Алена Юрьева

Друзья говорили, что Анна была невероятно светлым человеком.

«Мы вместе ходили на лыжную базу. Хотя я не общалась в последние годы с ней, но могу сказать однозначно, что она была очень жизнерадостной, доброй, умной, активной», – рассказала знакомая девушки.

Лыжная база – это место, где Анна, по-видимому, часто бывала. Она любила кататься на лыжах в свободное время, даже выступала на университетских соревнованиях.

Фото: страница Анны Айгельдиной «ВКонтакте»

«Аня была очень спокойной, отзывчивой девочкой. Всегда поможет. С ней очень было приятно общаться. Она была очень доброй, можно было с любой просьбой к ней подойти о помощи, она всегда поможет», – вспоминала еще одна подруга.

В школьные годы Анна хотела поступать на медицинский, любила биологию и химию. Однако в итоге сделала другой выбор и пошла на химический факультет.

У основания креста кто-то оставил игрушку. Фото: Алена Юрьева

Когда из-за пандемии коронавируса студентов перевели на дистанционное обучение, Анна вернулась в Камбарку. Там она устроилась работать на машиностроительное предприятие, параллельно писала диплом.

В роковой день 20 сентября девушка оказалась в университете случайно: просто зашла за документами.

«У меня нет сына»

Первокурсник юрфака Тимур Бекмансуров, устроивший эту дикую бойню и впоследствии получивший печальную известность как пермский стрелок, некоторое время проживал в Глазове, где его характеризовали в целом положительно.

Кто мог себе представить, что этот тихий юноша тщательно продумывает план расправы над невинными людьми? А ведь Бекмансуров заранее купил оружие, и даже успешно прошел необходимое для этого обследование у психолога.

Отправляясь вершить свое жуткое дело, студент оставил в интернете длинное послание, преисполненное ненавистью к миру и жизни.

Он надел балаклаву, чтобы никто не видел его лица, пришел с оружием в университет, где начал стрелять во всех подряд, добивая некоторых в упор.

Остановить пальбу по живым людям смогли сотрудники ДПС. Один из них ранил Бекмансурова, после чего сам же сделал обезвреженному стрелку перевязку и вызвал врачей.

Долгое время Тимур Бекмансуров находился в тяжелом состоянии, однако врачи спасли ему жизнь, хотя и пришлось ампутировать ногу. Меру пресечения – арест, который потом несколько раз продлевали, – ему избрали прямо в больнице.

9 августа 2022 года начался суд. Бекмансуров, оставшийся инвалидом, давал показания сидя. Он был немногословен, на вопросы отвечал односложно и вполголоса. Свою вину молодой человек признал полностью. Экспертиза сочла подсудимого вменяемым. Если его признают виновным, ему грозит пожизненное лишение свободы. Потерпевшие продолжают давать показания.

Родители стрелка переживают трагедию по-разному. Мать носит передачи в СИЗО. Отец сказал журналистам по телефону: «У меня никакого сына нет, я ничего не хочу о нем знать».

«Из-за него я потерял сестру»

Соцсети Анны Айгельдиной замерли, в них больше не появляются новые записи. Последнее, что репостнула сама девушка «ВКонтакте», – это красивые фото из Нидерландов. Возможно, она мечтала туда поехать?

Страница брата Анны Айгельдиной в соцсети «ВКонтакте»

Страница матери девушки «ВКонтакте» закрыта от посторонних. Отец, судя по всему, просто не особо пользуется социальной сетью – там всего три поста и ни слова о дочери. Наверное, он не хочет переживать горе публично.

Младший брат Анны выложил у себя фотографию девушки через два дня после стрельбы.

«Почему этот ублюдок решил выйти убивать именно 20 сентября? Из-за него я потерял свою сестру», – подписал мальчик под снимком.

Страница брата Анны Айгельдиной в соцсети «ВКонтакте»

Позже он время от времени размещал фото в память об Анне, но уже без подписей. Последняя фотография появилась 7 января.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы не понимали, как она там оказалась»: жительница Удмуртии погибла от рук стрелка в Перми

«Страшно подумать, что она почувствовала в тот момент, когда увидела своего убийцу»: убитую пермским стрелком девушку похоронили в Удмуртии