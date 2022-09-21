Житель Ижевска может лишиться автомобиля стоимостью 1,6 млн рублей из-за долгов за «коммуналку»

Автомобиль должника был обнаружен на парковке недалеко от места жительства. Фото: пресс-служба Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Автомобиль жителя Ижевска стоимостью 1,6 млн рублей арестовали за долги по коммунальным услугам, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Совокупный долг клиента за потребленные услуги составил 241 тыс. руб. Клиент не оплачивал свои обязательства 18 месяцев, последний платеж был произведен им в феврале 2021 года», - говорится в сообщении.

Для принудительного взыскания долга возбуждено три исполнительных производства. Служба безопасности компании провела точечную работу, автомобиль должника был обнаружен на парковке недалеко от места жительства.

«Должник, зная о последствиях неоплат, не ставил машину в своем дворе, мы ее обнаружили в соседнем. Интересная подробность - этот человек, далеко не нуждающийся. Он индивидуальный предприниматель, занимается розничной торговлей», - рассказал главный специалист по безопасности и режиму АО «ЭнергосбыТ Плюс» Анатолий Тимофеев.

У мужчины есть 10 дней на погашение долга, в противном случае машину реализуют на торгах.

Отмечается, что с начала года это уже четвертый автомобиль, изъятый за долги в Ижевске.

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