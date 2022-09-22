В Удмуртии за сутки выявили 1 010 новых случаев COVID-19, скончались 3 пациента

Выздоровели 405 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 1 010 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 992), в ковид-стационары госпитализированы 63 человека. Об этом утром 22 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведен 6 821 тест на коронавирус, выявлено 1010 новых случаев. В числе заболевших 191 ребёнок до 14 лет, 155 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Скончались 3 пациента. Мужчине было 37 лет, женщинам – 84 и 86 лет.

Выздоровели 405 человек.

На утро 22 сентября 7 558 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 322 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 35 человек - в тяжелом состоянии, из них 11 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 198 399 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 179 507 пациентов выздоровели. 4 075 человек скончались, из них 3 875 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 702 865 жителей региона, из них 561 996 получили второй компонент. 230 649 человек прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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