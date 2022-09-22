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Общество22 сентября 2022 3:32

Последние новости Ижевска на утро 22 сентября 2022 года: частичная мобилизация, новый мурал с символами Удмуртии и мать-медведица в СНТ

Рассказываем, что произошло в городе и республике за минувшие сутки
Екатерина АРДАШЕВА
Главные новости на утро четверга, 22 сентября

Главные новости на утро четверга, 22 сентября

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня четверг, 22 сентября. В Ижевске до +20 °C и местами небольшие дожди. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события среды.

Частичная мобилизация

Главной новостью стала частичная мобилизация, которую объявил 21 сентября Президент России Владимир Путин в связи с ситуацией на Украине. Глава Удмуртии уже сообщил, что лично возглавит республиканскую комиссию по частичной мобилизации.

Новый мурал

В Ижевске началось создание нового мурала – гигантского рисунка на стене. Он будет украшать торец дома № 257 по улице Удмуртской. Тематика: неофициальные символы Удмуртии.

Утечки газа нет

В доме на улице Степана Разина, где в понедельник взорвался газ, прошла проверка. Оборудование и газопровод не пострадали, утечки специалисты не обнаружили.

Медведи в СНТ

Недавно семейство медведей вызвало переполох в одном из СНТ Глазовского района Удмуртии. При виде самки с детенышами жители вызвали службу «112».

Рассекречено

Материалы обвинительного дела уроженца Ижевска, работавшего в годы Великой Отечественной войны на фашистов, рассекретили в Управлении ФСБ России по Удмуртии. Мужчина был корреспондентом в фашистской пропагандисткой газете. На основании рассекреченных материалов сняли документальный фильм.

Инфляция стала меньше

Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась в августе до 15,76 %. В июле она составляла 16,65 %. Повлияли укрепление рубля, а также расширение предложения отдельных товаров и слабый потребительский спрос.

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НОВОСТИДоброе утро, Ижевск!